РФ и ЕС необходим диалог для выстраивания системы безопасности – Песков

России и европейским странам рано или поздно придется начать диалог о будущей системе безопасности на континенте, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москве и Брюсселю так или иначе придется начать диалог, чтобы иметь возможность построить новую систему безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью ИС "Вести" представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона в настоящее время хочет понять, с кем вести такой разговор.

"Рано или поздно все равно, конечно же, поскольку речь пойдет о системе безопасности в Европе, о будущей системе безопасности, что будет обязательно являться неотъемлемой частью урегулирования, то разговор с европейцами потребуется. Понять бы, с кем"

– Дмитрий Песков

В самой Европе, по словам пресс-секретаря президента РФ, тоже долгое время не могут определиться с тем, кто может вести переговоры с Россией.

При этом, обозначил Песков, Москва не отказывается от ведения диалога и всегда заявляла о своей открытости.