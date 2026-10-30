Более 1,2 тыс жителей освобожденных территорий Азербайджана создали малые хозяйства

В ходе выполнения программы самозанятости, реализуемой на освобожденных территориях Азербайджана, свои малые хозяйства открыли 1224 человека.

Свыше 1,2 тыс человек, живущих на освобожденных землях Азербайджана, запустили малые хозяйства в рамках программы самозанятости, рассказал заведующий отделом коммуникаций Госагентства занятости Элизар Агаев.

Он подчеркнул, что в число приоритетов ведомства входит обеспечение занятости тех, кто возвращается на освобожденные земли.

"Уже обеспечена занятость 12 621 человека, для 1 224 из них созданы малые хозяйства"

- Элизар Агаев

Представитель Государственного агентства занятости сообщил также, что в Ходжалинском районе в программе приняли участие 300 человек.

Кроме того, 642 человека из тех, кто вернулись на освобожденные земли, проходят курсы профподготовки исходя из текущей ситуации на рынке труда, отметил Агаев.

Он уточнил, что сейчас ведомство занимается работой по обеспечению занятости еще 1 538 человек.