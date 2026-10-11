Грузия развивает экологичные источники энергии

Власти Грузии делают ставку на зеленую энергетику, наращивая число ветроэлектростанций: в стране разрабатываются десятки новых проектов, которые вскоре будут давать около 1300 мегаватт электроэнергии.

Власти Грузии, наращивая производство электроэнергии, все чаще отдают предпочтение зеленой энергетике, развивая наряду с гидроэлектростанциями производство электричества за счет ветра.

На сегодняшний день в стране работают лишь две ветряные электростанции, однако вскоре ситуация радикально изменится: идет работа над 34 новыми проектами пять из которых уже находятся в стадии строительства, передает Sputnik Грузия.

К 2031 году новые объекты ветроэнергетики доведут общую вырабатываемую ими мощность до 1 300 МВт, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в середине октября в Москве прошла "Российская энергетическая неделя", в которой впервые принимала участие грузинская делегация.

Деловая программа встречи включала семь блоков: "Трансформация рынка нефти", "Развитие рынка газа", "Инвестиции в электроэнергетике", "Новая энергетика", "Экология и энергоэффективность", "Энергия международного сотрудничества" и "Образование и кадры".