Современная футбольная академия для детей появится в Батуми

Власти Аджарии обсудили строительство новой детской академии с представителями ФК "Динамо" Батуми. Она будет рассчитана минимум на 600 выпускников.

В Батуми планируется построить современную футбольную академию для детей. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

Данный вопрос обсуждался на встрече руководства Аджарии и представителей футбольного клуба "Динамо" Батуми.

Новая академия будет рассчитана минимум на 600 воспитанников. На ее территории оборудуют учебные и жилые корпусы, медицинские и реабилитационные помещения. Кроме того, там разместят два больших футбольных поля с искусственным покрытием, три малых футбольных поля, а также дополнительные помещения для спортсменов и тренеров.

Помимо этого, в рамках проекта будет построен отдельный тренировочный комплекс на улице Леонидзе. Он будет включать в себя шесть мини-футбольных полей с искусственным покрытием и специализированный спортзал для физической подготовки футболистов.

Стоимость проектов и сроки строительства пока неизвестны.