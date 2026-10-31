Современная футбольная академия для детей появится в Батуми

В Батуми планируется построить современную футбольную академию для детей. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.
Данный вопрос обсуждался на встрече руководства Аджарии и представителей футбольного клуба "Динамо" Батуми.
Новая академия будет рассчитана минимум на 600 воспитанников. На ее территории оборудуют учебные и жилые корпусы, медицинские и реабилитационные помещения. Кроме того, там разместят два больших футбольных поля с искусственным покрытием, три малых футбольных поля, а также дополнительные помещения для спортсменов и тренеров.
Помимо этого, в рамках проекта будет построен отдельный тренировочный комплекс на улице Леонидзе. Он будет включать в себя шесть мини-футбольных полей с искусственным покрытием и специализированный спортзал для физической подготовки футболистов.
Стоимость проектов и сроки строительства пока неизвестны.