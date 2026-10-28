Казахстан создает стратегический запас урана

Власти Казахстана приняли решение формировать стратегический резерв урана, чтобы обеспечивать топливом будущие атомные электростанции.

Государственный стратегический резерв урана появится в Казахстане, об этом сообщил председатель Агентства по атомной энергии республики Алмасадам Саткалиев.

По его словам, это необходимо для работы атомных электростанций, которые будут построены в Казахстане.

"Стратегией развития атомной отрасли Республики Казахстан до 2050 года предусмотрено резервирование не менее 150 тыс т урана к 2050 году, а также формирование и утверждение концептуальных подходов к созданию стратегического резерва урана"

- Алмасадам Саткалиев

Глава агентства уточнил, что в данный момент его сотрудники прорабатывают подходы и механизмы создания такого резерва, принимая при этом во внимание долгосрочные потребности страны.

Саткалиев добавил, что стратегический резерв будет представлять собой комплексную систему, составными элементами которой будут все части цепочки обеспечения ядерным топливом, начиная от резервирования урановых запасов в недрах земли и до создания физического запаса урана в природном виде, а также запасов уже произведенного ядерного топлива.