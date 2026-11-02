Вестник Кавказа

Иран обновил список целей для ответа против США

Карта Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран обновил список целей для ответных ударов в рамках отражения возможной агрессии со стороны США и Израиля. В новом списке представлены не только военные цели.

Военное командование Ирана представило обновленный список целей для ответа на возможную агрессию США. 

По данным иранского источника, в новый список попали цели материального и нематериального характера, которые связаны с активами США и Израиля в регионе. Список включает цели, которые не связаны напрямую с армией США.

Ранее верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи приказал военным готовиться к решительному ответу на возможные агрессивные действия. По словам Хаменеи, удары будут наноситься без географических ограничений, передает РИА Новости.

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