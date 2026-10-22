Новые удары США по Ирану 2026: Кешм, выход из ДНЯО, что дальше?

Что известно о новых ударах США по Ирану, каким будет ответ Ирана, что происходит между США и Ираном сейчас, каковы условия Ирана для США, что сказал Трамп про Иран сегодня, выходит ли Иран из ДНЯО, а также что будет дальше между США и Ираном?

На фоне промежуточных выборов в США американо-иранское противостояние пребывает в фазе, где военные удары и дипломатические маневры идут параллельно, а исход зависит от того, какая из сторон первой сочтет дальнейшую эскалацию для себя невыгодной. Удар США по иранскому острову Кешм, совпавший с активизацией катарского посредничества, показал, что Вашингтон не отказался от силового давления, а Тегеран, в свою очередь, не намерен идти на уступки без выполнения его условий. При этом иранские законодатели вновь подняли вопрос о выходе из ДНЯО, что повышает градус неопределенности в и так хрупком переговорном процессе.

Удары по острову Кешм: США снова бомбят Иран?

В ночь на 2 ноября американские вооруженные силы нанесли ограниченные удары по целям на иранском острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе. По данным американских официальных лиц, эти удары носили "оборонительный" характер в ответ на применение иранской стороной зенитных ракет против американских объектов. Целью ударов было также названо ограничение способности ИРИ атаковать коммерческое судоходство в проливе. Представители США подчеркнули, что эти действия не означают возвращения к масштабным боевым операциям, а являются частью серии сдержанных акций, которые Вашингтон проводил в последние недели, намеренно избегая публичности, чтобы не сигнализировать о начале полномасштабной кампании.

Согласно сообщениям иранских источников, в ходе ударов были поражены радиолокационные объекты и ракетные пусковые площадки, при этом ИРИ заявила об уничтожении американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 к востоку от Ормуза и еще двух дронов к югу от Кешма. Иранские военные, по данным американских СМИ, выпустили ракету по американскому боевому самолету в районе Ормуза, после чего американская авиация уничтожила наземно-воздушную пусковую установку.

Каким будет ответ Ирана на атаку США?

Представитель вооруженных сил ИРИ Мохаммад Акраминия, предупредил, что любая новая агрессия США столкнется с ответом "на более широком, более мощном и более разрушительном уровне", и подчеркнул, что в случае возобновления войны географические рамки конфликта больше не будут ограничены Западной Азией. По его словам, иранские ВС по указанию верховного лидера обновляют базу целей, включая в нее "все виды материальных и нематериальных активов" американского и израильского противника, и что в случае нового военного приключения США объекты, силы и интересы Америки в любой точке мира, доступной для удара, могут стать целями для возмездия. Акраминия отметил, что новая война будет более длительной, чем предыдущая, и что США не смогут сами определять сроки и условия ее окончания.

Иранские военные и политические деятели неоднократно подчеркивали, что ответ на любую новую агрессию будет "немедленным". Верховный лидер Моджтаба Хаменеи, по данным иранских источников, отдал распоряжение ВС отвечать на любую угрозу мгновенно и без ограничения рамками региона. Эти угрозы подкрепляются конкретными приготовлениями. Кроме расширения базы целей за пределами Западной Азии ИРИ обновил тактику асимметричной войны, а также представил новые беспилотники и модернизированную версию ударного дрона Arash с боеголовкой в 100 кг, что свидетельствует о намерении компенсировать технологическое превосходство США нестандартными средствами. При этом гражданская инфраструктура ИРИ остается уязвимой: в случае новой эскалации конфликта, электросети и нефтегазовые объекты и транспортные артерии могут опять стать целями.

Переговоры США и Ирана: что происходит сейчас?

Дипломатический трек, опосредованный Катаром и Пакистаном, продолжает работу: 2 ноября катарские посредники вновь прибыли в Тегеран для встречи с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи. По данным катарской стороны, в непрямых переговорах между США и Ираном наметился "явный прогресс": обе стороны изучают предложения посредников, а в регионе существует единое понимание необходимости избежать военной эскалации. Однако в Тегеране не подтверждают, что стороны близки к соглашению. Высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что соглашение о прекращении войны пока не достигнуто, ядерные переговоры могут начаться только после выполнения иранских условий, а чрезмерные требования американской стороны приняты не будут.

Каковы условия Ирана для США?

Ключевым элементом иранской переговорной позиции остается "двухдневный план", который представляет собой сжатую версию более раннего семиэтапного предложения. Согласно этому плану, в первый день США должны выполнить ряд встречных шагов: снять морскую блокаду иранских портов и ограничения на экспорт иранской нефти, отменить новые санкции, введенные после Исламабадского меморандума, разморозить иранские активы и обеспечить прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Только после этого, на второй день, Иран откроет Ормуз и восстановит судоходство, после чего стороны перейдут к обсуждению ядерной программы. Аракчи, комментируя этот план, дал понять, что Тегеран представил свои условия, и теперь все зависит от "политической рациональности Вашингтона".

Последнее заявление Трампа о Иране: что решили США?

Позиция главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Исламской Республики остается противоречивой и, по всей видимости, отражает борьбу между различными группами советников внутри его администрации. С одной стороны, Трамп заявляет, что не торопится с возобновлением военных действий, и объясняет падение цен на нефть ожиданиями рынка, что войны с ИРИ не будет. В Truth Social он написал, что Тегеран хочет урегулирования как можно скорее и что соглашение возможно.

С другой стороны, американский лидер не исключает и силового сценария. По данным Axios, он рассматривает три варианта: дипломатическое соглашение, возобновление боевых действий или сохранение максимального экономического давления без сделки и без эскалации. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стивен Уиткофф склоняют его к дипломатии, большинство стран Персидского залива также выступают за такой подход, тогда как израильский премьер Биньямин Нетаньяху и глава Пентагона Пит Хегсет подталкивают к возобновлению военных операций.

Ранее CNN сообщал, что Пентагон готов начать новые, потенциально масштабные операции против ИРИ в течение 96 часов после получения приказа президента, и что наиболее вероятным временем для этого назывался период после промежуточных выборов.

Иран выходит из ДНЯО?

На фоне военного давления и неопределенности переговорного процесса в иранском парламенте активизировались сторонники выхода из ДНЯО. Несколько дней назад секретарь Высшего совета нацбезопасности ИРИ Мохсен Резаи допустил, что Тегеран может пересмотреть свое участие в договоре в случае возобновления американской агрессии. По его словам, прежде чем обсуждать ядерную программу, Вашингтон должен обеспечить соблюдение всех прав Ирана, предусмотренных договором, и лишь затем Тегеран будет готов к переговорам по этой теме.

Однако вероятность немедленного выхода Ирана из ДНЯО остается невысокой. Во-первых, процедура выхода требует уведомления за три месяца, и даже в случае принятия политического решения это не произойдет мгновенно. Во-вторых, иранское руководство неоднократно заявляло, что ядерная программа носит мирный характер, а верховный лидер издал религиозный указ против оружия массового уничтожения. В-третьих, выход из ДНЯО лишит Иран возможности ссылаться на свои права в рамках договора и может спровоцировать еще более жесткую международную изоляцию. Судя по заявлениям Резаи, Тегеран использует угрозу выхода как рычаг давления, чтобы добиться от Вашингтона признания своих прав и выполнения условий "двухдневного плана", а не как реальный сценарий, к которому он готов в ближайшей перспективе.

Что будет дальше между США и Ираном?

Исход противостояния после выборов в Конгресс США зависит от нескольких факторов. Если Трамп сочтет, что дипломатический трек не дает результатов, он может санкционировать новую волну ударов, и Израиль, по данным источников, готовится к возобновлению конфликта сразу после выборов. Однако даже в этом случае масштаб операции может быть ограничен, а ее целью будет принуждение Тегерана к уступкам, а не полномасштабная война.

Если же дипломатия возобладает, стороны могут прийти к временному соглашению, основанному на "двухдневном плане", которое, однако, будет хрупким и не решит фундаментальных разногласий по ядерной программе и региональной безопасности. Наиболее вероятным сценарием на данный момент представляется продолжение нынешнего состояния "ни войны, ни мира": Вашингтон сохранит экономическое давление и военное присутствие в регионе, Тегеран сохранит ядерную программу и продолжит региональную политику, а посредники будут пытаться предотвратить новый виток эскалации.