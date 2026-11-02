Вероятность встречи Путина и Трампа в Шэньчжэне оценили в Кремле

Дмитрий Песков допустил двустороннее общение Путина и Трампа в Китае. Через несколько недель лидеры двух стран приедут в КНР для участия в саммите АТЭС.

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести двустороннюю встречу на саммите АТЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он допустил, что лидеры двух стран пообщаются друг с другом в той или иной форме.

"Можно предположить, что так или иначе общение двух президентов произойдет"

– представитель Кремля

Напомним, саммит АТЭС состоится в городе Шэньчжэнь в Китае 18-19 ноября.

Ранее Песков сообщали, что Россия, Китай и США работают над организацией трехсторонней встречи лидеров стран в Шэньчжэне.