Royal Jordanian свяжет Амман и Махачкалу

Авиакомпания Royal Jordanian будет выполнять рейсы из Иордании в Дагестан с 4 ноября.

Росавиация разрешила иорданской авиакомпании Royal Jordanian выполнять рейсы между Амманом и Махачкалой. Первый самолет из Иордании должен приземлиться в аэрогавани Махачкалы уже завтра.

"Росавиация выдала разрешение иорданской авиакомпании Royal Jordanian на выполнение регулярных рейсов из Аммана в Махачкалу. Первый борт из столицы Иордании ожидают уже завтра, 4 ноября"

– Росавиация

На маршруте будут задействованы самолеты Airbus A320 neo. Пассажирам предстоит провести в полете 2 часа 40 минут. Рейсы будут выполняться один раз в неделю.

Отметим, что Royal Jordanian является единственным авиаперевозчиком, который летает в РФ из Иордании осенью и зимой.