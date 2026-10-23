Вестник Кавказа

Royal Jordanian свяжет Амман и Махачкалу

Royal Jordanian свяжет Амман и Махачкалу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания Royal Jordanian будет выполнять рейсы из Иордании в Дагестан с 4 ноября.

Росавиация разрешила иорданской авиакомпании Royal Jordanian выполнять рейсы между Амманом и Махачкалой. Первый самолет из Иордании должен приземлиться в аэрогавани Махачкалы уже завтра. 

"Росавиация выдала разрешение иорданской авиакомпании Royal Jordanian на выполнение регулярных рейсов из Аммана в Махачкалу. Первый борт из столицы Иордании ожидают уже завтра, 4 ноября"

– Росавиация

На маршруте будут задействованы самолеты Airbus A320 neo. Пассажирам предстоит провести в полете 2 часа 40 минут. Рейсы будут выполняться один раз в неделю. 

Отметим, что Royal Jordanian является единственным авиаперевозчиком, который летает в РФ из Иордании осенью и зимой.

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