Россия торгует со странами ЕАЭС в национальных валютах

Россия перешла на национальные валюты в торговле со странами Евразийского экономического союза, отказавшись от использования при этом политизированных токсичных валют, сообщил госсекретарь Союзного государства.

В торговле России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) больше не фигурируют ни доллар, ни евро – торговля ведется исключительно в национальных валютах, заявил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Сергей Глазьев.

"Вся взаимная торговля в ЕАЭС у России с главными партнерами переведена на национальные валюты. Фактически мы не используем больше ни доллар, ни евро, ни фунт, ни другие валюты, которые являются токсичными и используются как политический инструмент давления"

- Сергей Глазьев

При этом государства не намерены ограничиваться этим, и уже есть первые заявки на использование мировой расчетной валюты – руководство Союза готовится запустить ее производство в центре высоких технологий в Минске, что станет очередным шагом в ЕАЭС. Соответствующие предложения уже рассматриваются, - добавил Глазьев, передает ТАСС.

Напомним, IV Международная конференция по евразийской безопасности стартовала сегодня в Минске. Она будет проходить на протяжении двух дней. На мероприятие в столицу Беларуси собрались более 600 представителей 50 стран мира.