Глава МЧС РФ встретился с премьером Азербайджана

В Баку прошла встреча главы МЧС РФ Александра Куренкова с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также главами чрезвычайных ведомств стран-участниц чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту.

Глава МЧС России Александр Куренков принял участие в переговорах с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Баку, сообщает пресс-служба российского МЧС.

Отмечается, что азербайджанский премьер повел встречу с главами МЧС стран-участниц чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту, который проходит в азербайджанской столице.

"Глава МЧС России Александр Куренков принял участие в переговорах с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Встреча прошла с участием министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики"

— МЧС России

Глава МЧС России подчеркнул, что отношения Баку и Москвы динамично развиваются, а также отметил значимость диалога на высшем уровне.

В ходе переговоров стороны обсудили работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

В ведомстве также рассказали о том, что "важной частью международного сотрудничества остается развитие пожарно-спасательного спорта".

Таким образом, чемпионат, организованный в Баку, "объединяет специалистов из разных стран, создает возможности для профессионального общения и обмена опытом", отметили в ведомстве.

"Стороны выразили уверенность в том, что чемпионат внесет вклад в развитие этого вида спорта и расширение обмена профессиональным опытом"

— МЧС России

Куренков выразил благодарность руководству Азербайджанской Республики за проявленное гостеприимство и уровень организации мероприятия.