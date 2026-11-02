Кобахидзе заявил о самоуничтожении грузинской оппозиции

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал выход партии "Единство – национальное движение" из альянса грузинской оппозиции. По словам Кобахидзе, оппозиция уничтожает себя сама, выполняя "задания" западной агентуры.
"Главная причина противоречий [в оппозиции] - слабость всего радикального спектра. Представители иностранной агентуры получили от своих хозяев такие задания, что в итоге сами себя и уничтожили. Именно этим объясняются разногласия, которые мы наблюдаем внутри агентуры"
– Ираклий Кобахидзе
По словам грузинского премьера, альянс оппозиции изначально не имел перспектив.
Напомним, что сегодня стало известно о выходе оппозиционной партии "Единство – национальное движение" из коалиции грузинской оппозиции, которая была образована в марте этого года.