Четыре села обзаведутся новыми школами в Ингушетии

Глава Ингушетии анонсировал строительство новых школ в четырех селах республики. Еще в одном населенном пункте планируется возвести школу-интернат.

В четырех селах Ингушетии будут построены новые школы и интернат. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах главы региона Махмуда-Али Калиматова в социальных сетях.

Общеобразовательные учреждения появятся Малгобекском, Сунженском и Назрановском районах.

"В Ингушетии уже ведётся работа по развитию образовательной инфраструктуры в сельской местности. В рамках регионального проекта "Всё лучшее детям" национального проекта "Молодёжь и дети" строятся четыре школы"

- Махмуда-Али Калиматов

Глава республики поведал, что новые школы построят в Новом Реданте, Плиево, Нестеровском и в Галашках. Это позволит создать почти 1,6 тыс дополнительных учебных мест.

Кроме того, в предгорном селе Галашке уже ведется строительство школы-интерната, рассчитанной на 120 мест.