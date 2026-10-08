Баку и Тбилиси обсудили партнерство в области военного образования

Азербайджан и Грузия на уровне оборонных ведомств обменялись опытом в системе военного образования, в связи с чем делегация Национальной академии обороны Грузии посетила Баку.

Совместные проекты и сотрудничество в рамках развития сферы военного образования обсудили Азербайджан и Грузия, сообщает пресс-служба министерства обороны АР.

Отмечается, что по этой причине делегация Национальной академии обороны Грузии во главе с первым заместителем начальника академии полковником Имедой Гвритишвили находится с официальным визитом в Баку.

"В рамках визита гости посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева, и побывали на Аллее шехидов, воздав дань памяти героям"

– пресс-служба министерства обороны Азербайджана

В ведомстве пояснили, что визит состоялся в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2026 год.

Сообщается, что гости посетили Институт военного управления, действующий в подчинении Национального университета обороны, где их встретил ректор учебного заведения полковник Эльнур Алескерли.

"В ходе встречи гостям была представлена подробная информация о реформах в системе военного образования в Азербайджане, проделанной работе и достигнутых результатах"

– пресс-служба министерства обороны Азербайджана

Стороны также обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в сфере военного образования, рассказали в оборонном ведомстве.