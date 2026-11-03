Глава одного из департаментов МИД России Кирилл Логвинов заявил об отсутствии какой-либо альтернативы Организации Объединенных Наций.

Альтернативы ООН не существует, создание ее в данный момент также невозможно, сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед преподавателями и студентами Киргизско-российского славянского университета.

"Альтернативы ООН нет, хотя такие разговоры ведутся. В нынешней ситуации создать что-то новое, аналогичное ООН, будет невозможно"

- Кирилл Логвинов

В то же время дипломат признал необходимость реформирования ООН, которое, по его словам, должно быть выгодным всем странам, а не только членам ее Секретариата, стремящегося исключительно удовлетворить потребности узкой группы стран западного меньшинства.

Логвинов напомнил, что реформа стартовала в марте прошлого года.

Глава департамента уточнил, что российская сторона присоединяется к тем, кто считает необходимым оздоровление ООН, предполагающее ликвидацию дублирующих друг друга, а также "лишних" структур и задач.