Вестник Кавказа

На Ставрополье из-за аварии более 3 тыс человек остались без электроэнергии

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 3 тыс жителей Шпаковского округа Ставропольского края остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Точное время восстановления электроснабжения пока неизвестно.

​В Ставропольском крае более 3 тыс жителей Шпаковского округа остались без света из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава округа Игорь Серов на своей странице в социальной сети.

Причиной обрывов на линиях электропередачи стал шквалистый ветер с порывами до 30 м/с.

​"В связи с аварийным отключением электроэнергии в селе Верхнерусском, хуторе Нижнерусском, школа № 19 и детские сады № 8, 26 в четверг детей принимать не будут"

 - Игорь Серов

Кроме того, он подчеркнул, что к устранению неполадок уже приступили более 10 ремонтных бригад в составе 42 человек и 12 единиц техники. Из-за продолжающегося ветра точное время полного восстановления пока не называется, ситуация находится на контроле руководства округа. 

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