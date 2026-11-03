Почему падает нефть, несмотря на проблемы в Ормузском проливе?

Цены на нефть продолжили снижение после обвала по итогам предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $93,79 за баррель. Контракты на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 1,38%, до $86,90 за баррель.
На мировом рынке цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light упала на $6,64 (5,85%), до $106,81. На базисе FOB в турецком порту Джейхан котировки снизились на $5,75 (5,44%), составив $99,90.
Отметим, победа Демократической партии на выборах в Конгресс США может приблизить конец конфликта с Ираном, поскольку американский лидер Дональд Трамп признал поражение республиканцев во многом из-за военного противостояния с Тегераном и роста цен на бензин.
Кроме того, ряд СМИ сообщает, что экспорт нефти из стран Персидского залива начал восстанавливаться, в результате чего предложение превосходит краткосрочный спрос.