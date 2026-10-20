Открыт новый участок автодороги МТК "Север - Юг" в Туркменистане

В Туркменистане открыли 44-км участок автодороги Гарабогаз — граница Казахстана, входящей в МТК "Север — Юг". Об этом заявил президент страны Сердар Бердымухамедов, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Сегодня мы вводим в эксплуатацию 44-километровый участок Гарабогаз - приграничная зона. Эта дорожно-транспортная инфраструктура, представляющая собой часть МТК "Север - Юг", станет ключевым звеном международных транспортных маршрутов"
- Сердар Бердымухамедов
Было отмечено, что также началось строительство автомобильной магистрали Ашхабад - Дашогуз протяженностью 550 км, которая станет еще одним звеном МТК "Север - Юг".
Напомним, созданный в 2000 году Россией, Индией и Ираном международный транспортный коридор "Север - Юг" в настоящее время объединяет транспортные системы 14 государств.