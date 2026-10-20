Вестник Кавказа

Открыт новый участок автодороги МТК "Север - Юг" в Туркменистане

Открыт новый участок автодороги МТК "Север - Юг" в Туркменистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках расширения международного транспортного коридора "Север - Юг" открыт новый участок автомобильной дороги от побережья Каспийского моря в Туркменистане до границы с Казахстаном.

В Туркменистане открыли 44-км участок автодороги Гарабогаз — граница Казахстана, входящей в МТК "Север — Юг". Об этом заявил президент страны Сердар Бердымухамедов, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Сегодня мы вводим в эксплуатацию 44-километровый участок Гарабогаз - приграничная зона. Эта дорожно-транспортная инфраструктура, представляющая собой часть МТК "Север - Юг", станет ключевым звеном международных транспортных маршрутов"

- Сердар Бердымухамедов

Было отмечено, что также началось строительство автомобильной магистрали Ашхабад - Дашогуз протяженностью 550 км, которая станет еще одним звеном МТК "Север - Юг".

Напомним, созданный в 2000 году Россией, Индией и Ираном международный транспортный коридор "Север - Юг" в настоящее время объединяет транспортные системы 14 государств.

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