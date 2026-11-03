Грузия может лишиться безвиза с ЕС

Брюссель может лишить Тбилиси безвизового режима, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
В ходе общения с представителями СМИ она отметила, что страны объединения также намерены обсудить новые меры против властей Грузии.
"В настоящее время рассматриваются все варианты (ограничений - ред.)"
— Кая Каллас
По словам главы дипломатии, министры иностранных дел стран Европейского Союза проведут в январе подробное обсуждение дальнейших действий в отношении Тбилиси.
Каллас подчеркнула, что грузинские власти отступили от "демократических принципов" и заявила, что отношения между ЕС и Грузией сейчас развиваются в противоположных направлениях.
"Правительство Грузии сейчас находится на пути столкновения с Европейским союзом из-за отступления от демократии. Это совершенно очевидно"
— Кая Каллас
Также она отметила, что Еврокомиссия предупредила "о возможных последствиях для безвизового режима с Грузией".
"Грузинские власти не устранили обеспокоенность состоянием демократии и основных прав в стране, которая привела к приостановке безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, что ставит под угрозу безвизовый режим в целом"
— Кая Каллас
Напомним, ранее Брюссель уже приостановил безвиз для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов.