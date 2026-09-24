Назван объем добычи нефти на блоке "Азери-Чыраг-Гюнешли" в 2026 году

Совокупный объем добычи нефти на азербайджанском контрактном блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" в январе-сентябре 2026 года составил порядка 87 миллионов барр.

В Азербайджане добыча нефти на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" в январе-сентябре 2026 года составила порядка 87 млн барр. Об этом говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan.

Среднесуточный показатель составил 320 тыс барр. С платформы "Чыраг" добывалось в среднем 18,8 тыс барр в сутки, "Центральный Азери" давал 84,6 тыс барр, "Западный Азери" – 72 тыс барр, "Восточный Азери" – 45,7 тыс барр, "Глубоководный Гюнешли" – 46,7 тыс барр, "Западный Чираг" – 25,3 тыс барр, "Центральный Восточный Азери" - 26,9 тыс барр.

Расходы по проекту выросли на 14,5% и достигли $1,489 млрд. Из этой суммы на саму добычу и обслуживание оборудования ушел $401 млн, а на капитальные вложения — $1,088 млрд.

За отчетный период на азербайджанском месторождении завершили 12 нефтедобывающих, три водонагнетательные и две газонагнетательные скважины. К концу сентября в эксплуатации находились 154, 50 и 11 таких скважин соответственно.