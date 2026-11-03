"Северный поток-2" остался под газовыми правилами ЕС

Газопровод "Северный поток-2" не будет выведен из-под газовых правил Европейского Союза – суд ЕС отклонил соответствующую апелляцию его оператора.

Суд Евросоюза вынес решение по апелляции оператора газопровода "Северный поток-2" по иску против газовых правил ЕС от 2019 года – она была отклонена, такое сообщение распространила пресс-служба суда.

"Суд отклоняет апелляцию и тем самым оставляет в силе решение суда первой инстанции"

- суд Евросоюза

Напомним, что в 2019 году Евросоюз принял правила, согласно которым поставки газа и обслуживание газопровода должны были осуществлять разные компании. Кроме того, часть мощностей трубопровода изначально резервировалась для других поставщиков.

Эти нормы распространяются на газопроводы из стран, не входящих в ЕС. Исключение сделано лишь для трубопроводов, построенных до 23 мая 2019 года.

"Северный поток-2" не вошел в список исключений. Его оператор Nord Stream 2 AG подал в суд, чтобы вывести газопровод из-под новых ограничений, но иск был отклонен два года назад. Сегодня высшая судебная инстанция ЕС согласилась с решением суда первой инстанции.