В Карачаево-Черкесии готовят новые экомаршруты в Тебердинском парке

Тебердинский национальный парк на северных склонах Большого Кавказа в Карачаево-Черкесии вскоре пополнится новыми туристическими маршрутами, которые будут дополнены интерактивными экспозициями.

Уже в конце текущего 2026 года туристов, которые собираются отдохнуть в горах Карачаево-Черкесии (КЧР), встретят новые экологические маршруты с интерактивной экспозицией: их внедряют в Тебердинском национальном парке, сообщил глава республики Рашид Темрезов по итогам встречи с исполняющим обязанности директора нацпарка Умаром Караевым.

"В планах властей развитие экологического туризма - создание новых экомаршрутов и благоустройство существующих, а также обустройство территории Центральной усадьбы с созданием безбарьерной среды"

- Рашид Темрезов

Интерактивная экспозиция с применением современных проекционных систем дополнит реальную красоту гор и расскажет о их природных богатствах и культурном наследи народов Карачаево-Черкесии, она заработает уже к концу этого года, поведал Темрезов, передает портал "Это Кавказ".

Сейчас в республике ведется технологическое обновление визит-центра по развитию туристической инфраструктуры в нацпарках, отмечается в сообщении.

Напомним, сейчас в Тебердинском национальном парке работает 13 туристических маршрутов: это Джамагатские нарзаны, ущелья Аманауз, Гоначхир и одни из самых красивых и доступных для посещения высокогорных озер на Северном Кавказе - Бадукские озера.

