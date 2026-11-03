В Армении выразили надежду на улучшение отношений с РФ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что надеется на снятие Россией ограничений на армянские товары. Это, по его мнению, наладит отношения Еревана и Москвы.

Армения надеется на оздоровление отношений с Россией, такое заявление в парламенте республики сделал глава МИД страны Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что надеется на то, что в будущем Россия снимет ограничения в торговле с его страной.

"Надеемся, что с российскими коллегами удастся всесторонне обсудить и, если можно так выразиться, оздоровить наши отношения. Что касается товаров, надеюсь, что ограничения в будущем будут сняты"

– Арарат Мирзоян

Напомним, ранее Россельхознадзор запретил поставки из Армении различных категорий товаров – цветов, свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники, плодов косточковых культур, молочной продукции и т.д.