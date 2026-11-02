ЧП в метро Алматы: женщина сообщила о взрывном устройстве

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в метро Алматы: пассажирка сообщила о том, что на одной из станций установлена бомба.

Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве проверяли сегодня правоохранители на станции метро "Райымбек" в Алматы, об инциденте рассказали в пресс-службе полиции.

Правоохранители сообщили, что к работникам метро на этой станции подошла женщина и заявила, что на станции находится бомба.

"Она была незамедлительно задержана"

- полиция Алматы

Специалисты осмотрели станцию. В ходе проверки никаких вызывающих подозрение предметов или взрывных устройств обнаружено не было.

По предварительной информации, женщина, устроившая ЧП, числится на учете в Центре психического здоровья.

Ведется проверка, по ее итогам действия виновницы переполоха получат правовую оценку.

Сейчас метро работает в штатном режиме, полиция держит ситуацию под контролем.