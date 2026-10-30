CENTCOM завершает подготовку к эскалации против Ирана – СМИ

Axios: американское военное командование уже практически завершило подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана.

Соединенные Штаты фактически завершили подготовку к новой эскалации иранского конфликта, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что американское центральное командование (CENTCOM) в настоящее время уже осуществило переброс в ближневосточный регион дополнительных сил и средств.

Как пишет портал, пока что ближайшие помощники президента США Дональда Трампа не знают, что он предпримет в дальнейшем после поражения на промежуточных выборах в Конгресс.

"Одно дело - проиграть промежуточные выборы. Но Трамп не хочет выглядеть проигравшим дважды"

– источник

При этом, Axios подчеркивает, что возобновление войны с Исламской Республикой будет крайне непопулярным шагом и может не привести к успешным результатам.

Как рассказали источники, в настоящее время перед американским лидером в иранском вопросе в целом стоят преимущественно неблагоприятные перспективы. В частности, Трамп уже признал, что война с Ираном дорого обошлась республиканцам на промежуточных выборах.

Согласно данным Axios, президент США сейчас перед выбором – "минимизировать потери и заключить соглашение, или же пойти на эскалацию и вернуться к бомбардировкам".

Однако, если власти Исламской Республики "откажутся идти на уступки или повысят свои требования на фоне победы Республиканской партии на выборах, Трампу будет крайне сложно добиться сделки", рассказали источники.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял о том, что после промежуточных выборов в Конгресс так или иначе положит конец войне.