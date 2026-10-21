Карачаево-Черкесия сохранила лидерство по росту производства минеральной воды

В текущем году в Карачаево-Черкесии произвели 500 млн л минеральной воды, увеличив объемы выпуска на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Карачаево-Черкесии с января по сентябрь 2026 года произвели 500 млн л минеральной воды, что на 11% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в Минсельхозе республики.

По данным министерства, сейчас в регионе работают около 20 производителей упакованной питьевой и минеральной воды.

В ведомстве отметили, что республика сохраняет лидерство среди субъектов РФ по планомерному увеличению объемов производства минеральной воды. Этому способствуют модернизация линий и внедрение современных технологий розлива и упаковки, передает РБК Кавказ.

Отметим, на территории республики выявлено более 200 естественных источников и свыше десятка крупных месторождений минеральных вод. Среди известных добываемых марок представлены "Урочище Долины Нарзанов", Skalla, "Аш-Тау", "Акваграцио", "Эльбрус-3", "Меркурий" и "Теберда".