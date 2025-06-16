Россия и Абхазия готовятся к пику сезона экспорта мандаринов

В Сухуме представители таможенных ведомств Абхазии и России обсудили обеспечение бесперебойного экспорта мандаринов в сезоне 2026-2027 годов. Об этом сообщила пресс-служба ГТК Абхазии.
"Состоялась рабочая встреча должностных лиц ГТК Абхазии и ФТС России, Южного таможенного управления, Сочинской таможни, представительства таможенной службы России в Абхазии, Абхазского таможенного поста (специализированного) ФТС России, а также представителей Минэкономики и руководства Абхазского морского пароходства. Основное внимание было уделено вопросам организации таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из Республики Абхазия в период цитрусового сезона 2026-2027 гг."
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Особое внимание стороны уделили ускорению контроля на фоне реконструкции пограничного пункта пропуска "Адлер". Участники согласовали схему организации движения транспорта для сокращения времени оформления грузов.
Участники встречи также посетили "Абхазскую цитрусовую компанию" в Гулрыпшском районе, где им показали работу калибровочной линии и сортировку мандаринов перед экспортом.