Вестник Кавказа

Россия и Абхазия готовятся к пику сезона экспорта мандаринов

Россия и Абхазия готовятся к пику сезона экспорта мандаринов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состоялась встреча представителей таможенных служб Абхазии и России, посвященная организации бесперебойных поставок мандаринов в период наступившего цитрусового сезона.

​В Сухуме представители таможенных ведомств Абхазии и России обсудили обеспечение бесперебойного экспорта мандаринов в сезоне 2026-2027 годов. Об этом сообщила пресс-служба ГТК Абхазии.

"Состоялась рабочая встреча должностных лиц ГТК Абхазии и ФТС России, Южного таможенного управления, Сочинской таможни, представительства таможенной службы России в Абхазии, Абхазского таможенного поста (специализированного) ФТС России, а также представителей Минэкономики и руководства Абхазского морского пароходства. Основное внимание было уделено вопросам организации таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из Республики Абхазия в период цитрусового сезона 2026-2027 гг."

- сообщение

​Особое внимание стороны уделили ускорению контроля на фоне реконструкции пограничного пункта пропуска "Адлер". Участники согласовали схему организации движения транспорта для сокращения времени оформления грузов.

​Участники встречи также посетили "Абхазскую цитрусовую компанию" в Гулрыпшском районе, где им показали работу калибровочной линии и сортировку мандаринов перед экспортом.

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