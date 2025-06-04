Россия и Абхазия объединяются в энергетике и медицине

Россия и Абхазия будут сотрудничать в энергетике и медицине. Планируется разработать отраслевые дорожные карты по каждому из направлений.

Заместитель руководителя министерства экономического развития РФ Дмитрий Вольвач перечислил приоритетные направления сотрудничества между Россией и Абхазией.

Замглавы ведомства назвал приоритетными направлениями сотрудничества между государствами энергетику, туризм, образование, медицину и цифровизацию госуправления.

По словам Вольвача, цель сотрудничества в указанных сферах заключается в поддержке экономики республики, а также улучшении качества жизни населения республики.

Он добавил, что упомянутые направления станут основой для дальнейших совместных проектов и реформ в рамках работы Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Замминистра заявил, что в ближайшем будущем будут созданы отраслевые дорожные карты, которые позволят привлечь инвестиции, повысить квалификации кадров и многое другое.