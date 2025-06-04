Россия и Абхазия объединяются в энергетике и медицине

Заместитель руководителя министерства экономического развития РФ Дмитрий Вольвач перечислил приоритетные направления сотрудничества между Россией и Абхазией.
Замглавы ведомства назвал приоритетными направлениями сотрудничества между государствами энергетику, туризм, образование, медицину и цифровизацию госуправления.
По словам Вольвача, цель сотрудничества в указанных сферах заключается в поддержке экономики республики, а также улучшении качества жизни населения республики.
Он добавил, что упомянутые направления станут основой для дальнейших совместных проектов и реформ в рамках работы Межправительственной комиссии по сотрудничеству.
Замминистра заявил, что в ближайшем будущем будут созданы отраслевые дорожные карты, которые позволят привлечь инвестиции, повысить квалификации кадров и многое другое.