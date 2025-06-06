В Абхазии будет открыт музей-заповедник "Сухумская крепость"

Вскоре в Абхазии начнет работать музей-заповедник "Сухумская крепость". Достопримечательность откроется для туристов 1 июля.

В абхазской столице 1 июля планируется открыть музей-заповедник "Сухумская крепость", рассказал директор музея Айнар Инал-ипа.

Работы по созданию музея под открытым небом в Сухумской крепости стартовали в 2024 году, здесь планируется проводить экскурсии, также будет создан туристический маршрут. В музее для посетителей готова сеть тропинок, установлены лавочки и фонари. На территории заповедника установлены ранее обнаруженные в крепости две пушки XIX века. Также готовы к открытию два экспозиционных зала.

Ожидается, что средства, которые туристы принесут музею позволят финансировать дальнейшие раскопки на территории исторической крепости.