Премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал изменения в новых паспортах, согласно которым у армян-переселенцев из Карабаха в качестве места рождения указан Азербайджан.

В паспортах армянского населения, добровольно переселившихся из Карабахского региона Азербайджана, надо указывать в качестве их места рождения "Азербайджан", на территории Карабаха, о необходимости этой меры заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армянский лидер призвал рассматривать вызвавший резонанс вопрос на базе положений парафированного мирного соглашения. По его словам, если отталкиваться от противоположной позиции, то ситуация будет чревата новыми столкновениями.

"Либо "Ераблур" (военный пантеон – ред.) должен расширяться, либо мы должны оставаться в рамках принципов парафированного мирного соглашения"

- Никол Пашинян

Глава правительства Армении подчеркнул, что, по его мнению, сделать этот выбор очень просто.

Напомним, что в новых биометрических паспортах, которые недавно стали выдаваться в Армении, в графе "Место рождения" у представителей армянского населения, добровольно переселившихся из Карабахского региона Азербайджана, указано "Азербайджан". В МВД Армении подчеркнули, что это изменение призвано привести документы в соответствие с международными стандартами, а точнее со стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO). В результате уменьшится количество недоразумений на границе.