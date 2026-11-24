Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что обвинения Израиля о создании Тегераном химического оружия являются провокацией и ведут к новому конфликту в регионе.

Израиль, обвиняя Иран в разработке химического оружия, хочет эскалации конфликта на Ближнем Востоке, такое заявление сделал глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

В своем заявлении он отметил, что Тель-Авив добивается того, чтобы Вашингтон снова начал атаковать Тегеран.

Аракчи напомнил, что Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и государством-членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Израиль бесстыдно обвиняет Иран в разработке и сокрытии такого отвратительного оружия на фармацевтических заводах. Цель дерзкая: обманом заставить США вести за него новую войну, поставив под удар иранских пациентов"

— Аббас Аракчи

Также глава иранского МИД подчеркнул, что Израиль отказался присоединиться к любым конвенциям о запрещении ядерного, химического или биологического оружия.

Также, по словам Аракчи, Тель-Авив "обладает сотнями ядерных боеголовок, нападал на семь стран региона и оккупировал территории трех из них".

"Только за последний год он втянул США в две провалившиеся войны против Ирана"

— Аббас Аракчи

Напомним, накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран работает над созданием химического оружия.