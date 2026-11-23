Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о контактах Москвы с некоторыми европейскими странами, а также о приглашении российской стороны посетить РФ.

Власти России поддерживают диалог с представителями ряда стран Европы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"У нас есть определенные контакты с представителями ряда европейских стран"

- Юрий Ушаков

Говоря о приглашении Москвы, обращенном к представителям стран ЕС и предполагающем посещение ими РФ для прояснения их позиции в переговорах, Ушаков пояснил, что остается в силе, отказа от европейской стороны не поступало.

Помощник президента РФ уточнил, что в России продолжают ждать того или иного ответа и надеются, что он в итоге поступит.

Кроме того, Ушаков добавил, что Москва ведет обсуждения с европейскими представителями относительно позиции, с которой они хотели бы присоединиться к переговорам по украинскому урегулированию.