Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Брюссель настаивает на том, чтобы переговоры по украинскому урегулированию с участием Москвы, Вашингтона и Киева стали четырехсторонними.

Евросоюз настаивает на том, чтобы трехсторонние переговоры России, США и Украины стали четырехсторонним форматом, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями СМИ, говоря о том, возможно ли участие Брюсселя в процессе украинского урегулирования.

"Существуют разные точки зрения, европейцы настаивают на том, чтобы это был уже четырехсторонний формат"

– Дмитрий Песков

Он отметил, что Кремль пока не понимает, какая "добавленная стоимость" может появиться в переговорном процессе от участия представителей Европы.

При этом пресс-секретарь обозначил, что переговоры по Украине в Абу-Даби должны быть продолжены, это понимают все участники.

Однако, дата, когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров в ОАЭ, пока не определена участниками.