Евросоюз настаивает на том, чтобы трехсторонние переговоры России, США и Украины стали четырехсторонним форматом, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сообщил в ходе общения с представителями СМИ, говоря о том, возможно ли участие Брюсселя в процессе украинского урегулирования.
"Существуют разные точки зрения, европейцы настаивают на том, чтобы это был уже четырехсторонний формат"
– Дмитрий Песков
Он отметил, что Кремль пока не понимает, какая "добавленная стоимость" может появиться в переговорном процессе от участия представителей Европы.
При этом пресс-секретарь обозначил, что переговоры по Украине в Абу-Даби должны быть продолжены, это понимают все участники.
Однако, дата, когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров в ОАЭ, пока не определена участниками.