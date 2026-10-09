Россия входит в число важнейших гарантов продовольственной безопасности – 160 стран получает из РФ продовольствие, а также сырье.

РФ представляет собой один из ключевых гарантов продовольственной безопасности всего мира, такое заявление сделала заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

"Вопреки всем вызовам в экономической, логистической, торговой и геополитической сферах, сельхозсырье и продовольствие мы поставляем в 160 стран мира"

- Анна Евстигнеева

Дипломат подчеркнула, что Москва никогда не избегала и не намерена избегать предметного диалога, посвященного проблеме мировой продовольственной безопасности.