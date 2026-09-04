Уже на следующей неделе, 24-25 ноября, в турецком Ыгдыре пройдет Международный Кавказский конгресс с участием представителей стран Кавказа, Центральной Азии и других государств региона, которые обсудят возрождение Шелкового пути и перспективы Зангезурского коридора.

В крупнейшем городе Восточной Турции Ыгдыре 24–25 ноября пройдет Международный Кавказский конгресс "Возрождение Шелкового пути", организованный университетом Ыгдыра при поддержке Министерства торговли Турции. В нем примут участие ученые, дипломаты, государственные служащие, представители деловых кругов, политики и журналисты из стран Кавказа, Туркестана и других государств региона.

"Главной темой форума станет возрождение исторического Шелкового пути, экономический и торговый потенциал Зангезурского коридора, а также стратегическое географическое положение Ыгдыра"

- сообщение

Почетным председателем форма выступит заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, глава управления по связям с тюркским миром Кюршат Зорлу. Под его руководством участники обсудят, какие шаги можно предпринять для скорейшего успешного восстановления исторического Шелкового пути, который пролегал из Европы в Анатолию, и далее через Ыгдыр, Нахчыван и основную часть Азербайджана к тюркскому миру, сообщает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Темой обсуждения участников форума станут новые торговые маршруты, экономическое сотрудничество и транспортные возможности, которые могут появиться в регионе после реализации проекта Зангезурского коридора.

Ыгдыр для проведения столь серьезного форума выбран неслучайно: в былые времена город занимал ключевое положение в Шелковом пути, и властям страны важно развивать его торговые связи со странами тюркского мира, чему способствует его стратегическое географическое положение, туристический потенциал и экспортные возможности.

Одним Ыгдыром и его продвижением на национальном и международном уровнях форум не ограничится: конгресс охватит все страны региона.

"Главной темой конгресса станет возрождение Шелкового пути. Всем нам хорошо известно, насколько ценным был исторический Шелковый путь. Мы начнем обсуждать историю этого протяженного маршрута в Ыгдыре, одном из ключевых центров Шелкового пути"

- ректор университета Ыгдыра профессор Экрем Гюрель

Участники конгресса, а также многочисленные представители национальных и международных СМИ, которые приедут освещать его работу, смогут убедиться в том, насколько важное стратегическое и географическое значение имеет Ыгдыр в новых условиях, которые сложатся в случае реализации проектов Шелкового пути и Зангезурского коридора, добавил ученый.