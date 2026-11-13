Проект возводящейся Росатомом в Иране АЭС "Бушер" продемонстрировал надежность отношений Москвы и Тегерана во время недавней эскалации, заявил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".
"В этом году проект прошел испытания на прочность во время военных ударов, во время налетов"
- Алексей Лихачев
Он напомнил, что большая часть российских специалистов уехала с объекта, этот шаг был согласован с иранской стороной.
Гендиректор добавил, что за ситуацией с АЭС "Бушер" наблюдал президент России Владимир Путин. Глава государства, отметил Лихачев, используя свои контакты на мировом уровне добился безопасности как АЭС, так и российских специалистов.
"У нас никогда не было сомнений, что проект останется в наших приоритетах, что и этот проект, и российско-иранская дружба выдержат любое внешнее давление и любую проверку на прочность, и мы эти слова подтвердили"
- Алексей Лихачев