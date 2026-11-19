Глава авиакомпании "Аэрофлот" заявил о том, что наиболее восстребованными международными направлениями у россиян считаются Турция, ОАЭ и Китай.

Россияне чаще всего выбирают авиакомпанию Аэрофлот для совершения полетов в Турцию, заявил глава перевозчика Сергей Александровский.

Об этом он сообщил в рамках Транспортной недели.

Также, по словам главы Аэрофлота, россияне часто летают в ОАЭ, Китай, Таиланд и Вьетнам.

Он отметил, что загрузка на международных направлениях традиционно высокая.

Также Александровский назвал и самые восстребованные внутренние направления.

В частности, это рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Владивосток.

"Важное место также занимают Екатеринбург, Красноярск, Краснодар, Казань и Минеральные Воды"

— Сергей Александровский

Это направления с устойчивым деловым, туристическим и транзитным пассажиропотоком, пояснил он в интервью ТАСС.