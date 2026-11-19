Россияне чаще всего выбирают авиакомпанию Аэрофлот для совершения полетов в Турцию, заявил глава перевозчика Сергей Александровский.
Об этом он сообщил в рамках Транспортной недели.
Также, по словам главы Аэрофлота, россияне часто летают в ОАЭ, Китай, Таиланд и Вьетнам.
Он отметил, что загрузка на международных направлениях традиционно высокая.
Также Александровский назвал и самые восстребованные внутренние направления.
В частности, это рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Владивосток.
"Важное место также занимают Екатеринбург, Красноярск, Краснодар, Казань и Минеральные Воды"
— Сергей Александровский
Это направления с устойчивым деловым, туристическим и транзитным пассажиропотоком, пояснил он в интервью ТАСС.