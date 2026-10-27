Глава МИД Турции посетовал на то, что НАТО не может защитить страну от ближневосточных угроз. Он напомнил, что Анкара долгое время сталкивается с угрозами из Ирака и Сирии.

Архитектура безопасности, созданная НАТО, не в состоянии защитить Турцию от исходящих с Ближнего Востока угроз. Об этом заявил 20 ноября глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе обсуждений в бюджетной комиссии парламента.

"Турция – важный член НАТО, однако архитектура безопасности, которую НАТО создала в Европе, не обеспечила нашу безопасность на Ближнем Востоке, поскольку наши интересы распространяются и на другие стратегические регионы"

– Хакан Фидан

Он отметил, что Турция долгие годы сталкивается с угрозами, которые исходят из Ирака и Сирии.

Руководитель внешнеполитического ведомства также рассказал, какими должны быть цели объединений в сфере безопасности. По его словам, сконцентрироваться нужно на выработке взаимных гарантий ненападения и на совместном противодействии агрессии.

Фидан добавил, что в целом участники дискуссий придерживаются общих целей, однако у них есть разногласия в методах их реализации.