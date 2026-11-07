Дагестан планирует построить тоннель под Атлыбуюнским перевалом в Буйнакском районе республики. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
Вопросы строительства нового объекта обсудили министр транспорта РФ Дмитрий Ядров и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на форуме "Транспорт России".
Отмечается, что действующий серпантин на дороге "Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб" проходит через участки с крутыми поворотами, где регулярно происходят обвалы, камнепады и оползни.
В Минтрансе РФ пояснили, что новый тоннель позволит вывести основной поток машин с опасного участка, сократить время в пути и обеспечить проезд независимо от погодных условий, в том числе зимой.
Как уточнил Магомед Рамазанов, протяженность нового участка дороги в обход перевала составит 4 км, из которых 2,5 км придется на тоннели.
"Важно, что речь идет не просто о сокращении расстояния, но и безопасной транспортной связи между населенными пунктами и развитии экономики республики"
- Магомед Рамазанов
Отметим, что Атлыбуюнский перевал, также известный как Буйнакский, расположен на автомобильной дороге "Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб" и соединяет предгорную и горную части Дагестана.