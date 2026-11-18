Железнодорожный и морской пункты пропуска могут появиться в Сириусе, станция "Сириус" может стать частью пункта пропуска Адлер.

В Сириусе могут появиться железнодорожный и морской пункты пропуска через границу, сообщили в Минтрансе России.

Рассматривается вопрос о включении ж/д станции "Сириус" в состав действующего железнодорожного пункта пропуска Адлер, прорабатываются нюансы обустройства и технического оснащения инфраструктуры станции в соответствии с требованиями государственных контрольных органов.

Кроме того, морской терминал "Сириус" может стать частью существующего пункта пропуска в морском порту Сочи в виде отдельного участка. Реализация станет возможна после строительства в Сириусе морского вокзала для проведения таможенного, пограничного и других видов контроля.

В ведомстве отметили, что развитие международной транспортной инфраструктуры на федеральной территории Сириус позволит нарастить перевозки и упростит передвижение через границу как для россиян, так и для иностранных граждан.

Вопросы развития федеральной территории Сириус обсуждались на юбилейной 20-й Транспортной неделе в Москве на этой неделе.

Станция Сириус ранее носила название Имеретинский Курорт, в планах также переименование вокзала Олимпийский парк в вокзал Сириус.