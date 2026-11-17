Сборная Испании по-прежнему занимает первое место в рейтинге ФИФА. Вместе с действующими чемпионами мира в тройке находятся Аргентина и Франция.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг национальных сборных, согласно которому Россия сохранила за собой 35-ю строчку.

Тройка сильнейших национальных команд неизменна – ее возглавляет Испания, а за ней следуют Аргентина и Франция. В топ-10 входят Англия, Марокко, Португалия, Бразилия, Бельгия, Нидерланды, Колумбия.

Иран находится на 23-м месте, Турция – на 33-м, Грузия – на 74-м, Армения – на 110-м, Казахстан – на 119-м, Азербайджан – на 124-м, Туркменистан – на 142-м.