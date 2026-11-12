Еврокомиссия ожидает постепенное ослабление инфляционного давления в России в 2027 году и в 2028 году до 5%.

В 2027 и 2028 годах в России стоит ожидать постепенного ослабления инфляционного давления, говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

Как отметили в Брюсселе, к 2028 году она может достичь показателя 5%.

Однако, согласно прогнозам, в настоящее время инфляция превысит весенний прогноз, однако будет иметь тенденцию к снижению уже в этом году.

"Ожидается, что инфляция превысит весенний прогноз, но продолжит снижаться и составит в среднем 6,2% в 2026 году, 5,5% в 2027 году и 5% в 2028 году"

– Еврокомиссия

Европейские аналитики также полагают, что "несмотря на исторически низкий уровень безработицы в 2,2% в 2026 году, к 2028 году показатель может подрасти до 2,4%".

Напомним, ранее Минэкономразвития России в своем обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027-2029 гг. отметило, что инфляция в стране прогнозируется в диапазоне 4%.