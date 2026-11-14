Вестник Кавказа

Аспекты переговоров Путина и Си Цзиньпина обсудили дипломаты России и Китая

Пекин
© Фото: Ярослав Лобанов/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин проведет встречу с Си Цзиньпином на этой неделе. Переговоры состоятся на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Посол России в Китае Игорь Моргулов и помощник главы МИД Китая Лю Бин обсудили предстоящие переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. Об этом сказано в сообщении, размещенном 16 ноября на страницах в социальных сетях российского посольства в КНР.

"Обстоятельно обсудили с коллегой ход подготовки визита в Китай президента России Владимира Владимировича Путина для участия в неформальном саммите лидеров АТЭС в Шэньчжэне, организационные и содержательные аспекты предстоящих переговоров глав государств России и КНР"

– Игорь Моргулов

По его словам, стороны также обсудили "модальности объявленной российско-китайско-американской встречи в верхах".

Кроме того, российский посол сообщил, что выразил признательность китайской стороне за уделяемое подготовке визита Владимира Путина максимальное внимание, которое отражает беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства и взаимодействия между Москвой и Пекином.

Напомним, 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь пройдет саммит АТЭС.

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