Аспекты переговоров Путина и Си Цзиньпина обсудили дипломаты России и Китая

Посол России в Китае Игорь Моргулов и помощник главы МИД Китая Лю Бин обсудили предстоящие переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. Об этом сказано в сообщении, размещенном 16 ноября на страницах в социальных сетях российского посольства в КНР.
"Обстоятельно обсудили с коллегой ход подготовки визита в Китай президента России Владимира Владимировича Путина для участия в неформальном саммите лидеров АТЭС в Шэньчжэне, организационные и содержательные аспекты предстоящих переговоров глав государств России и КНР"
– Игорь Моргулов
По его словам, стороны также обсудили "модальности объявленной российско-китайско-американской встречи в верхах".
Кроме того, российский посол сообщил, что выразил признательность китайской стороне за уделяемое подготовке визита Владимира Путина максимальное внимание, которое отражает беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства и взаимодействия между Москвой и Пекином.
Напомним, 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь пройдет саммит АТЭС.