Новая оппозиционная партия учреждена в Грузии

В Грузии появилась партия "За социальную демократию". Новая партия должна подать заявку в Минюст Грузии в течение месяца.

В Тбилиси состоялось собрание, на котором была учреждена партия "За социальную демократию".

Для подачи заявки в Минюст страны для регистрации у новой партии есть месяц.

Учредители партии связывают ее создание с политическим и социальным кризисом в стране. В партии считают, что "Грузинская мечта" авторитарна и выступают за построение политически и экономически справедливого государства.

На съезде был избран на год руководящий орган в составе 16 человек, был утвержден устав партии, а также избраны члены ревизионной комиссии.