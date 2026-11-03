Вестник Кавказа

Новая оппозиционная партия учреждена в Грузии

Новая оппозиционная партия учреждена в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии появилась партия "За социальную демократию". Новая партия должна подать заявку в Минюст Грузии в течение месяца.

В Тбилиси состоялось собрание, на котором была учреждена партия "За социальную демократию".

Для подачи заявки в Минюст страны для регистрации у новой партии есть месяц.

Учредители партии связывают ее создание с политическим и социальным кризисом в стране. В партии считают, что "Грузинская мечта" авторитарна и выступают  за построение политически и экономически справедливого государства.

На съезде был избран на год руководящий орган в составе 16 человек, был утвержден устав партии, а также избраны члены ревизионной комиссии.

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