Нетаньяху: Иран пытается восстановить ядерную программу

Израильский премьер заявил, что Иран намерен восстановить ядерную программу, а наработки могут быть использованы против еврейского государства. В связи с этим Нетаньяху призвал Айзенкота сформировать правительство национального единства в Израиле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с оппозиционером, экс-начальником Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкотом объявил о попытках Ирана восстановить ядерную программу.

По мнению Нетаньяху, Иран работает над восстановлением ядерной программы, для противодействия угрозам безопасности, в Израиле необходимо сформировать правительство национального единства. Если Иран разработает ядерную бомбу, она может быть использована против Израиля, указал он.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы и дальше предотвращать это, как мы делали в ходе операций "Ам Келави" и "Шаагат Хаари", когда предотвратили непосредственную угрозу уничтожения. Мы должны раз и навсегда устранить эту экзистенциальную угрозу"

– Биньямин Нетаньяху

Он добавил, что встреча с Айзенкотом подтвердила необходимость формирования правительства национального единства с участием политических сил, поддерживающих существование Израиля как государства еврейского народа.

Напомним, после выборов в Кнессет президент Израиля Ицхак Герцог передал мандат на формирование нового правительства оппоненту Нетаньяху, лидеру оппозиции Гади Айзенкоту.