Третью казахстанскую АЭС могут возвести на берегу Каспия

Власти Казахстана рассматривают три площадки для строительства третьей АЭС страны – в качестве предполагаемых локаций рассматриваются район Курчатова в Восточно-Казахстанской области, побережье Каспийского моря и район реки Тобол.

Казахстан рассматривает три площадки для строительства будущей третьей АЭС, сообщил глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

В качестве потенциальных площадок для возведения ядерного энергетического объекта рассматриваются район Курчатова в Восточно-Казахстанской области, побережье Каспийского моря и район реки Тобол в Костанайской области, передает Sputnik Казахстан.

Все эти локации выбраны неслучайно: на станции могут использовать реакторы средней мощности, которые будут не только вырабатывать электричество, но и снабжать регионы теплом и опреснять воду, что особенно актуально для Мангистау.

Костанайская область фигурирует в списке благодаря наличию большого количества воды, необходимого для охлаждения АЭС.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Казахстана определило место строительства второй атомной электростанции в стране – ее построят в Жамбылском районе Алматинской области. Подписание соглашения по возведению второй атомной станции "Мойынкум" планируются на 2027 год.

Первую АЭС в Казахстане, "Балхаш", российская госкорпорация "Росатом" уже строит рядом с поселком Улкен на озере Балхаш.