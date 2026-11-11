Европа разделилась, выбирая переговорщика с Россией – СМИ

В Евросоюзе при выборе переговорщика с Россией образовалось три лагеря, их кандидаты Кая Каллас, Антониу Кошта и представители Германии и Франции.

В ЕС пока не пришли к единому мнению о том, кто будет представлять Европу на переговорах с Россией, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Кандидатура переговорщика от Европы будет обсуждаться сегодня в Дублине на саммите ЕС, но вряд ли будет выработано решение, отмечает Politico.

По данным издания, в ЕС сформировались три лагеря. Один выступает за то, чтобы сделать переговорщиком с РФ председателя Совета Евросоюза Антониу Кошту, некоторые полагают, что это "самый приемлемый кандидат" в связи с уровнем его должности. Во втором лагере считают, что на переговоры следует отправить представителей Германии и Франции, эти страны "не хотят уступать места за столом переговоров" и не поддержат идею дать "Брюсселю монополию на представление интересов Европы на переговорах". В третьей группе лучшим кандидатом на роль переговорщика называют главу европейский дипломатии Каю Каллас. При этом есть сомнения об успехах таких переговоров в связи с активной антироссийской позицией Каллас.

Ранее стало известно, что Россия и Украина согласились включить европейцев в следующий раунд переговоров по урегулированию.