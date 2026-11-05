Мэр Тбилиси сделал громкое заявление о санкциях против России, пояснив: введение страной санкций против России по требованию ЕС погубит Грузию. При этом еврочиновники заявляют о своем дружественном отношении к республике.

Санкции против России, если на них все же решится руководство Грузии, станут приговором для страны, заявил сегодня в интервью телеканалу "Имеди" мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Нам говорят: "Мы - друзья вашей страны, мы хотим вашего успеха, хотим, чтобы вы были успешной страной", — но параллельно требуют чего-то такого, о чем ты с самого начала знаешь, что это будет губительно для твоей страны, разрушительно для твоей экономики и для твоего собственного населения"

- Каха Каладзе

Говоря об этом, столичный мэр пояснил: это те резолюции, которые приняли еврочиновники, критикуя Грузию за то, что она не присоединилась к санкциям, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе неоднократно заявлял: сотрудничество с Евросоюзом должно быть взаимным и учитывать интересы Грузии, при этом власти готовы к взаимодействию с ЕС, но - с чистого листа, не поступаясь национальными интересами. Партнерство и дружба должны быть двусторонними, а не строиться на высокомерном отношении и раздаче приказов, отмечал градоначальник.