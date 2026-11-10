Эрдоган встретился с Пашиняном в Анталье

На полях саммита COP31 в турецкой Анталье президент страны Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в рамках саммита лидеров 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье.

Соответствующей информацией поделилась пресс-секретарь армянского премьера Меланья Арутюнян.

Отмечается, что на встрече с турецкой стороны присутствовал глава национальной разведки Ибрагим Калын.

В настоящее время подробности и итоги встречи в Анталье официальными ведомствами пока не разглашаются.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Турцию для участия в саммите COP31.

Ранее он уже провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.