Эрдоган встретился с Пашиняном в Анталье

На полях саммита COP31 в турецкой Анталье президент страны Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в рамках саммита лидеров 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье.
Соответствующей информацией поделилась пресс-секретарь армянского премьера Меланья Арутюнян.
Отмечается, что на встрече с турецкой стороны присутствовал глава национальной разведки Ибрагим Калын.
В настоящее время подробности и итоги встречи в Анталье официальными ведомствами пока не разглашаются.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Турцию для участия в саммите COP31.
Ранее он уже провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.