Вестник Кавказа

Почти 1,4 тыс большегрузов ожидают выезда в Грузию через "Верхний Ларс"

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" в очереди на выезд в Грузию скопилось почти 1,4 тыс большегрузов, при этом движение полностью открыто.

На российско-грузинской границе в пункте пропуска "Верхний Ларс" скопилось почти 1,4 тыс большегрузов. Такие данные приводит официальный сайт системы электронной очереди.

Отмечается, что движение открыто для всех видов транспорта. Ограничения, действовавшие ранее из-за непогоды, сняты.

По данным электронной очереди, выезда в Грузию ожидают 1243 большегруза, а в зеленой зоне — 156.

Кроме того, за прошедшие сутки границу пересекли более 1,7 тыс легковых машин на выезд и 1,3 тыс на въезд.

Отметим, поскольку "Верхний Ларс" является единственным действующим сухопутным маршрутом между Россией и Грузией, перекрытия трассы приводят к серьезным логистическим сложностям и заторам.

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